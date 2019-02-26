Son Dakika Haberleri: Holding ve Şirketlerle İlgili "Spekülatif Paylaşımlara" Gözaltı

Holding ve Şirketlerle İlgili "Spekülatif Paylaşımlara" Gözaltı

1 saat önce

Sosyal medyada, Türkiye'nin önde gelen holding ve şirketleriyle ilgili yanıltıcı ve spekülatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Holding ve Şirketlerle İlgili
Sosyal medyada, Türkiye'nin önde gelen holding ve şirketleriyle ilgili yanıltıcı ve spekülatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Ekonomi yönetiminden edinilen bilgiye göre, sosyal medyada B.H. takma ismiyle Türkiye'nin önde gelen yerli ve yabancı holding ile şirketleri hakkında asılsız ve yanıltıcı iddialarda bulunan kişiyle ilgili, paylaşımlarda ismi geçen şirketler ve bazı ekonomi kurumları suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında B.H'nin gerçek kimliğinin G.T olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözaltına alındı.

Ekonomi yönetimi, farklı hesaplardan piyasalara ve ekonomiye dair asılsız paylaşım yapılarak güvensizlik yaratılmasına izin verilemeyeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:10 Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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