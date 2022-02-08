Üye Girişi
Holimax'ten turizm sektöründe ilk QR kodlu reklam filmi! - Son Dakika

Holimax'ten turizm sektöründe ilk QR kodlu reklam filmi!

08.02.2022 17:30
İlandır

Dijital dünyanın hızına ayak uydurmaya çalışan markalar, teknolojinin imkanlarından faydalanarak tüketicilerin hızlı alışveriş yapmasına olanak sağlıyor. Türkiye'nin en genç turizm markası Holimax, 1 Şubat'ta yayınlanmaya başlayan reklam filminde Türkiye'de ilk defa turizm sektöründe QR Kodlu alışverişi ön plana çıkardı.

Pandemi döneminde hayatımıza giren kare kodlar günden güne kullanımı yaygınlaşan bir özellik olarak ön plana çıkıyor. 2022 yaz sezonu hazırlıklarını tamamlayan Holimax, yeni sezon için fırsatları anlattığı reklam filminde QR Kod teknolojisini merkezine koyarak reklam çeken ilk marka oldu. "Arkadaşını getir, tüm indirimlere ek yüzde 50'ye varan indirim kazan" mottosuyla çekilen filmin başrolünü ünlü oyuncu Hakan Bilgin üstlendi. 2 ayrı reklam filmiyle anlatılması planlanan kampanyanın ilk filminde, Hakan Bilgin elinde tuttuğu QR Kod ile, izleycilere bir sonraki reklama kadar telefonlarını hazırlamasını ve QR Kod okuyucuyu açmasını söylüyor. Interaktif bir reklam filmi çekmek istediklerini belirten Yönetmen Ramiz Bayraktar, "İzlenip geçilen ve unutulan bir film yapmak istemedik. İnteraktif olarak hazırladığımız bu kampanyada hem geri dönüşler kolayca takip edilebilecek, hem de tüketiciler hızla hedefledikleri sayfaya gidip alışverişlerini tamamlayabilecekler" dedi.

"Turizm sektörüne değer katacak kampanya hedefledik"

Turizm sektörünün bu yıldan oldukça umutlu olduğunu belirten Holimax Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Dünyanın en güzel tesislerine sahip ülkemiz, pandemiden kalan yorgunluğunu bu sezonda atmaya hazırlanıyor. Biz de Holimax olarak, alışveriş kolaylığı sunan kampanyamızı planladık. Her tatilci bir acente oluyor ve her getirdiği arkadaşı için tüm indirimlere ek yüzde 50'ye yakın indirim sağlayabiliyor" diye konuştu. 1 aya yakın sürecek reklam kampanyasının, devamının da geleceğini kaydeden Becer, "Çok enerjik ve interaktif reklam kampanyası hazırladık. Umuyorum ki son tüketicinin de beğenisini kazanırız" diye konuştu.

REKLAMIN BAŞLIĞI: Holimax Öner Kazan Sistemi

REKLAMVEREN: Holimax (CRM Grup)

REKLAM AJANSI: ZIT Ajans

KREATİF DİREKTÖR: Ramiz Bayraktar

AJANS EKİBİ: Selahattin Tunçer, Emir Tabur, Ceren Terzi

MEDYA AJANSI: UNION İstanbul

YAPIMEVİ: Filmoloji

YÖNETMEN: Ramiz Bayraktar

POST-PRODÜKSİYON: ZIT

Holimax reklam filmini indirmek için: https://we.tl/t-DcctvatjbL

Holimax reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=7F0fbO-Nvg0

Detaylı bilgi için: Yelda Akgün

0530 703 77 50

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, alışveriş, Pandemi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Holimax'ten turizm sektöründe ilk QR kodlu reklam filmi! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:26 7 kişinin kurşunlandığı Dedeoğulları davasında 'reddihakim' talebi reddedilince aile üyeleri salonu terk ettiler
17:20 9 usta 7 ayda tamamlamıştı! O tespih, Dubai'den 120 bin liraya alıcı buldu
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
17:03 Süleymaniye Camii'nin siluetini bozuyordu! O inşaat durdurulup, mühürlendi
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 17:39:20. #1.11#
SON DAKİKA: Holimax'ten turizm sektöründe ilk QR kodlu reklam filmi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement