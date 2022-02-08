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Holimax'ten turizme arkadaşını getir tatili kazan dopingi! - Son Dakika

Holimax'ten turizme arkadaşını getir tatili kazan dopingi!

08.02.2022 17:33
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Holimax, turizm sektörüne yeni bir soluk getirecek kampanyasını tatilcilerin beğenisine sundu. Maliyetlerin artmasıyla birlikte, tatilcileri yüksek fiyatlı tatil yapma derdinden kurtarmak için hazırlanan kampanya, şimdiden tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye'de artan enflasyon maliyetleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi sebeplerle, turizm sektöründe yükselen konaklama fiyatları, Holimax'i yeni bir kampanya arayışına yöneltti. 10 bin TL'lik bir tatili 5 bin TL'ye nasıl alırsınız? Mottosuyla hayata geçirilen kampanyada, tatilciler adeta bir acenta gibi, getirdiği arkadaşından yüzde 5 tatil komisyonu kazanma şansına sahip oluyor. Kampanyadan faydalanmak için ön rezervasyonla seçtiği tatilin yüzde 50'sini ödeyecek olan tatilciler, diğer yüzde 50 ödemeye kadar tatil rezervasyonu yapmaya aracılık ettiği her kişi için yüzde 5 bonus kazanacak. Bu bonuslarla birlikte diğer yüzde 50'sini ödemekten de feragat edebilecek. Tatil maliyetinin üzerinde bonus kazanan kişiler olursa da, bir sonraki tatili için o bonuslarını kullanabilecek.

"Her tatilci bir turizm acentesi olacak"

Holimax olarak turizm sektöründe ilk defa hayata geçirilen bu kampanyayı 1 Şubat itibariyle son kullanıcıya sunduklarını belirten Holimax Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Son 2 yıldır Covid salgını sebebiyle durma noktasına gelen turizm sektörünü canlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle yerli turist için ekonomideki dalgalanmaların artan maliyetler sebebiyle tatil yapma özgürlüğünü kısıtlayacağını öngörerek bu kampanyayı hayata geçirdik" dedi. Turizm sektörü için reklam ve pazarlama bütçelerini azaltıp, bu sistemden tatilcilere bonus olarak pay verdiklerini kaydeden Becer, "Bu kampanya modeliyle, her tatilci bizim için adeta bir turizm acentesi oluyor. Her önerdikleri kişi için yüzde 5 komisyon bonusu alacak olan tatilciler, cüzdanlarında biriken miktarlarla tatillerini çok ucuza getirebiliyorlar"dedi.

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Enflasyon, Türkiye, Turizm, Tatil, Son Dakika

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