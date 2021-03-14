Holistik Beslenme Nedir? Holistik Beslenmenin Faydaları!

Bireysel Danışmanlık veren Holistik Beslenme Uzmanı Ece Benligiray, holistik beslenme ve faydaları hakkında bilgi verdi.

Holistik beslenmenin aslında kişinin üçüncü doğası gereği birçok alandan beslendiğini hatırlatan bir yaklaşım olduğunu söyledi. Gerçek anlamda beslenme ihtiyacı olanları tespit edip, gıda tarafında yaptığı yanlışları, yanlış beslenme gerekçelerini ortadan kaldırmanın holistik beslenmenin faydalarından birisi olduğunu belirtti.

Kişinin doğasını, beslenme alanlarını keşfederek, zorlama olmadan öz iradesiyle ve içsel motivasyonuyla attığı her adımın kalıcı bir şekilde hayatına dahil olduğunu ifade etti.

Holistik beslenmenin birinci ve ikinci besinler olarak ikiye ayrılan bir modeli olduğunu, birinci beslenmede besinlerin dünyamızda çok yer almadığı için sürekli gıdalardan beslenmenin tercih edildiği belirten Benligiray, ikisinin arasındaki farkı öğrenerek, beraber hayatı da besleyerek kişinin gıda seçimlerini yaptığını böylelikle kalıcı, sağlıklı bir yolda ilerlemesinde kişiye ciddi anlamda değer kattığını vurguladı.