Hollanda 2009'da düşen THY uçağı ile ilgili soruşturmayı yeniden açıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hollanda 2009'da düşen THY uçağı ile ilgili soruşturmayı yeniden açıyor - Son Dakika Dünya

Hollanda 2009'da düşen THY uçağı ile ilgili soruşturmayı yeniden açıyor

11 dakika önce

Hollanda parlamentosu 2009 yılında Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max model uçağın yaptığı kaza ile ilgili soruşturmayı yeniden açmak için harekete geçti.

Hollanda 2009'da düşen THY uçağı ile ilgili soruşturmayı yeniden açıyor, System.String[]

Hollanda parlamentosu 2009 yılında Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max model uçağın yaptığı kaza ile ilgili soruşturmayı yeniden açmak için harekete geçti.


euronews'e konuşan Hollandalı parlamenter Jan Paternotte, "Milletvekillerimiz, Boing'in güvenlik yetkililerimizin gözünü korkutmayı denemiş olabileceğinden endişeli" dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Türk Hava Yolları, Boeing 737, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:41 
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