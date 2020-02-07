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Hollanda 2009'da düşen THY uçağı ile ilgili soruşturmayı yeniden açıyor
11 dakika önce
Hollanda parlamentosu 2009 yılında Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max model uçağın yaptığı kaza ile ilgili soruşturmayı yeniden açmak için harekete geçti.
Hollanda parlamentosu 2009 yılında Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max model uçağın yaptığı kaza ile ilgili soruşturmayı yeniden açmak için harekete geçti.
euronews'e konuşan Hollandalı parlamenter Jan Paternotte, "Milletvekillerimiz, Boing'in güvenlik yetkililerimizin gözünü korkutmayı denemiş olabileceğinden endişeli" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:41
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