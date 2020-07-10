Hollanda, 2014'te Ukrayna'da düşürülen uçak nedeniyle Rusya aleyhine AİHM'e başvurdu - Son Dakika

Hollanda, 2014'te Ukrayna'da düşürülen uçak nedeniyle Rusya aleyhine AİHM'e başvurdu

Hollanda hükümeti, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tuttuğu Rusya aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulundu.

Hollanda hükümeti, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tuttuğu Rusya aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulundu.

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Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttukları ve bu sebeple AİHM'de açtıkları davada "devletler arası başvuru hakkını" kullandıkları belirtildi.

Açıklamada, Hollanda'nın başvurusunun ölen 298 kişinin yakınları tarafından başlatılan bireysel başvuruları destekler nitelikte olduğu ve hükümetin bireysel başvurulara destek için elindeki delilleri AİHM ile paylaşacağı vurgulandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet bu dava ile ölenlerin yakınlarına en yüksek desteği vermeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

Hollanda, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda, 2014'te Ukrayna'da düşürülen uçak nedeniyle Rusya aleyhine AİHM'e başvurdu - Son Dakika
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