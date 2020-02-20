Hollanda, 3 asırlık tacı Etiyopya'ya iade etti - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Hollanda, 3 asırlık tacı Etiyopya'ya iade etti - Son Dakika

Hollanda, 3 asırlık tacı Etiyopya'ya iade etti

7 saat önce

Hollanda, Etiyopya'dan çalınarak çıkarılan 18. yüzyıla ait tarihi tacı bu ülkeye iade etti.

Hollanda, 3 asırlık tacı Etiyopya'ya iade etti, System.String[]

Hollanda, Etiyopya'dan çalınarak çıkarılan 18. yüzyıla ait tarihi tacı bu ülkeye iade etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, sosyal medya hesabından, uzun yıllar önce çalındığı anlaşılan ve iadesi istenen kıymetli bir tacın ülkesine geri verildiğini duyurdu.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Sigrid Kaag tarafından Etiyopya'ya getirilen taç, Hollanda'da yaşayan bir Etiyopyalı tarafından ilk olarak 1990'lı yılların sonunda fark edilmiş ve bugüne kadar korunmuştu.

18. yüzyıla ait olan ve dini törenlerde kullanıldığı belirtilen tacın üzerinde çeşitli tasvirler ve haç sembolleri bulunuyor.

Hollanda, Etiyopya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz
Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi NATO Twitter'dan video paylaştı: Türkiye NATO'dur, biz NATO'yuz Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:29:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda, 3 asırlık tacı Etiyopya'ya iade etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]