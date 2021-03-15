Hollanda 3 gün sürecek genel seçimler için sandık başında - Son Dakika

Hollanda 3 gün sürecek genel seçimler için sandık başında

15.03.2021 11:16
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Hollanda'da halk, korona virüs salgını nedeniyle 3 günde yapılacak genel seçimler için sandık başına gitti.

Hollanda'da halk, korona virüs salgını nedeniyle 3 günde yapılacak genel seçimler için sandık başına gitti.

Hollanda'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 güne yayılan ve Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerinin seçileceği genel seçimlerde oy kullanma işlemleri başladı. Başbakan Mark Rutte'nin Liberal Parti'sinin (VVD) 30-40 sandalye ile 4'üncü kez zafer elde etmesinin beklendiği seçimlerde anketlere göre Rutte'nin hükümet kurabilmesi için üç koalisyon ortağına ihtiyacı var. Toplam 150 milletvekilinin bulunduğu Temsilciler Meclisi'nde tek bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için 76 sandalye kazanması gerekiyor. Ancak yaklaşık 1 asırdır Hollanda'da hiçbir parti çoğunluk elde edemediği için ülke uzun yıllardır koalisyon hükümeti ile yönetiliyor.

Ülkede 37 farklı siyasi partinin yarıştığı seçimlerde en az 15 partiden milletvekili Temsilciler Meclisi'ne girecek. VVD'nin iki ana koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar'ın (CDA) 16-18 ve Demokrat Parti'nin (D'66) 14-16 sandalyeyle Temsilciler Meclisi'ne girmeyi hedeflediği belirtildi. Üçüncü koalisyon ortağı, Hristiyan Birliği'nin (CU) ise 5-7 sandalye kazanması bekleniyor.

Hollanda'da Mart 2017'de gerçekleştirilen ve 28 siyasi partinin yarıştığı son genel seçimlere katılım oranı yüzde 80 olarak kayıtlara geçmişti. Rutte'nin partisi VVD, 33 milletvekiliyle seçimi önde tamamlamıştı.

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve kabinesi, çocuk bakım ödeneği konusundaki çifte vatandaşlara yönelik ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkması üzerine 15 Ocak'ta istifa etmişti. - AMSTERDAM

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hollanda 3 gün sürecek genel seçimler için sandık başında - Son Dakika


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