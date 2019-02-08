Hollanda'daki Vinç Hotel'de Bir Gece - Geceliği 6000 Tl
1 saat önce
Melih, Hollanda'nın en pahalı olan Crane Hotel Faralda'da, yani Vinç Otel'de bir gece geçirdi.
Melih, Hollanda
'nın en pahalı olan Crane Hotel Faralda'da, yani Vinç Otel'de bir gece geçirdi. Bu otelin özelliği adından da anlaşılacağı üzere odalarının bir vinçin üzerinde olması.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:40 Kaynak: Youtube
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