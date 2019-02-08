Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Vinç Hotel'de Bir Gece - Geceliği 6000 Tl

Hollanda'daki Vinç Hotel'de Bir Gece - Geceliği 6000 Tl

1 saat önce

Melih, Hollanda'nın en pahalı olan Crane Hotel Faralda'da, yani Vinç Otel'de bir gece geçirdi.

Melih, Hollanda'nın en pahalı olan Crane Hotel Faralda'da, yani Vinç Otel'de bir gece geçirdi. Bu otelin özelliği adından da anlaşılacağı üzere odalarının bir vinçin üzerinde olması.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:40 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Ocak Ayında 42 Ülkeye Çay Satarak, 773 Bin Dolar Gelir Elde Etti Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle

Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:52:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Vinç Hotel'de Bir Gece - Geceliği 6000 Tl
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]