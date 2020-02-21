Hollanda: 65-72

SALON: Ankara

HAKEMLER: Ademir Zurapovic (BSH), Radomir Vojinovic (KAR), Gintaras Vitkauskas (LIT)

HOLLANDA: Leon Williams 2, Worthy de Jong 12, Kherazzi 5, Jito Kok 2, Charlon Kloof 27, Van der Vuurst, Olaf Schaftenaar 2, Thomas Mars, Yannick Franke 16, Natha Kuta, Roeland 6

1'İNCİ PERİYOT: 17-18

İLK YARI: 38-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-54

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.

Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Hollanda adına kazanılan 12 sayının 10'u Charlon Kloff'tan geldi: 12-10. Milli takımda ise 3 sayı çizgisinin gerisinde Melih Mahmutoğlu ve pota altında Semih Erden sayı üreten isimler oldu. Periyot 18-17 Hollanda üstünlüğü ile geçildi.

İkinci periyoda milli takım Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu sayılarla sayılar ile öne geçti: 24-20. de Jong ile hızlı hücumları iyi kullanan Hollanda 29-26 öne geçse de 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam eden Melih, rakip takıma molayı aldırdı: 29-29. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçti ve Hollanda Charlon Kloof'un 3'lüğü ile devreye 41-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda milli takım iyi savunma yaparak başladı. Hücumda hata yapmayan milliler 54-50 öne geçti. Charlon Kloof'un faul atışlarıyla Hollanda beraberliği yakaladı ve periyot 54-54 sonuçlandı.

Dördüncü periyodun ilk diliminde iyi savunma yapan milli takım hücumda ise istediği sayıları bulamadı. Maçın bitimine 2 dakika 45 saniye kala Hollanda 66-60 öne geçti. Hücumda Kloof'un sayılarına engel olamayan milliler, sahadan 72-65 mağlup ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

MEHMETÇİK TRİBÜNÜ OLUŞTURULDU

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu "Mehmetçik Tribünü" oluşturuldu. Tribünde bin 600 er ve erbaş maçı takip etti.

- Milliler