Hollanda'da 2021'de avukatların yarısı saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da 2021'de avukatların yarısı saldırıya uğradı

20.09.2022 14:26
Hollanda'da 2021'de avukatların yarısı saldırıya uğradı

Hollanda Barolar Birliği (NOVA) tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, ülkedeki avukatların yarısı 2021'de saldırıya uğradı.

Hollanda Barolar Birliği (NOVA) tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, ülkedeki avukatların yarısı 2021'de saldırıya uğradı.

NOVA'nın bağımsız bir kuruluşa yaptırdığı araştırmada, ülkedeki avukatların yarısının 2021'de çoğunluğu müvekkillerinden olmak üzere saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı.

Bunların yüzde 41'i sözlü taciz, yüzde 34'ü gözdağı verme, yüzde 18'i tehdit etme ve yüzde 4'ü fiziksel saldırı şeklinde gerçekleşti.

NOVA'ya kayıtlı 18 bin avukattan yaklaşık 1100'ü arasında yapılan araştırmaya göre, saldırıya uğrayanların yüzde 20'si mesleği bırakmayı düşünürken yüzde 40'ı birden fazla kez saldırıya maruz kaldı.

Raporda, en fazla ceza ve icra avukatlarının saldırıya uğradığına dikkat çekildi.

Saldırıların yarıdan fazlasının avukatların kendi müvekkillerinden gelirken bazı durumlarda karşı taraf ya da üçüncü kişilerden de saldıranların bulunduğu bilgisi yer aldı.

NOVA Genel Konseyi üyesi Jeroen Soeteman, raporla ilgili yerel medyaya yaptığı açıklamada, bulguların "şoke edici" olduğunu fakat "sürpriz" olmadığını ifade etti.

Raporda, diğer meslek gruplarından politikayla uğraşanların yüzde 49, devlet memurlarının yüzde 33, gazetecilerin ise yüzde 82 oranında benzer saldırılara maruz kaldığı bilgisi yer aldı.

YORUMLAR
500
Hollanda Kralı Alexander, insanların faturalarını ödeyememesinin 'acı verici' olduğunu belirtti Hollanda Kralı Alexander, insanların faturalarını ödeyememesinin 'acı verici' olduğunu belirtti Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı
Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da 2021'de avukatların yarısı saldırıya uğradı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da 2021'de avukatların yarısı saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement