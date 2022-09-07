Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Balkan ülkeleri temasları kapsamında Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Caçka ile bir araya gelen Hoekstra, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlü olarak nitelendirerek, ziyaretinin yapıcı olduğunu söyledi.

Arnavutluk'un yerinin Avrupa Birliği (AB) olduğuna işaret eden Hoekstra, "Hollanda adına, ülkenizin AB'ye üyelik yolundaki çalışmalarınızı desteklediğimizi ve cesaretlendirdiğimizi söyleyebilirim. Ülkenizde son dönemdeki kötü niyetli siber faaliyetlerin ağır etkisinden dolayı Arnavut hükümeti ile halkına dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Bu eylemler kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Hoekstra, "Ukrayna'yı destekleme ve Rusya'yı suçlarından dolayı hesap vermesi konusunda çok açık bir şekilde aynı taraftayız." dedi.

Caçka da Hollanda'nın ülkesinin Avrupa entegrasyonu sürecinin önemli destekçilerinden biri olduğunu aktardı.

Görüşmede, Arnavutluk'un Avrupa entegrasyonu sürecinde aldığı ve almakta olduğu önemli reformları görüştüklerini aktaran Caçka, şunları söyledi:

"Müzakerelerin açılması sadece önemli ve hak edilmiş bir başarı değil, her şeyin ötesinde bizi AB'ye daha da yaklaştıracak çok talepkar ve çok karmaşık taahhütler ve daha fazla çalışma sürecinin başlangıcı. Bu süreçte, Hollanda şüphesiz Arnavutluk'un çalışmalarının en katı yargıçlarından biri olmuştur."

Hoekstra'nın Kuzey Makedonya ziyareti

Hoekstra, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Kuzey Makedonya'ya geçti.

Başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Hoekstra, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü.

Hoekstra, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin Kuzey Makedonya'nın Avrupa entegrasyon sürecine olan desteğini doğrulayarak, "Ülkelerimizin ortak Avrupa geleceğine inanıyorum." dedi.

AB'ye üyelik yolculuğunun zamana ihtiyaç duyduğunu kaydeden Hoekstra, "Hollanda adına, ülkenizin AB'ye üyelik yolundaki çalışmalarınızı desteklemeye devam edeceğimizi ifade edebilirim. Bunun, Avrupa Birliğini güçlendirmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu kaydeden Hoekstra, silah temini de dahil olmak üzere Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı desteklemede NATO ortaklarıyla olduğu için Kuzey Makedonya hakkında övgüde bulundu.

Osmani de gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Hollanda'nın Kuzey Makedonya'nın demokratik gelişimi ile Avrupa-Atlantik perspektifinin en büyük ve en tutarlı destekçilerinden olduğunu aktardı.

Görüşmede AB müzakerelerinin başlaması, hükümetlerarası konferans ve taramanın başlangıcını görüştüklerini aktaran Osmani, "Hollanda'nın, ülkemizi AB üyelik kriterlerini yerine getirme noktasında hazırlanması için desteğini sürdürmeye ve yoğunlaştırmaya hazır olduğunu duymak memnun edici." şeklinde konuştu.

Hoekstra ile Ukrayna'daki Rus saldırganlığının dayattığı bölgesel zorlukları ve jeopolitik bağlamı ile enerji kriziyle mücadeleye özel vurgu yaparak bunun yol açtığı sonuçları ele aldıklarını aktaran Osmani, duyurulan enerji krizi boyunca AB'den Batı Balkan ülkeleriyle "omuz omuza" olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.