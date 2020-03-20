Hollanda Başbakanı Rutte'den halka: 10 yıl yetecek tuvalet kağıdımız var, sakin olun - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hollanda Başbakanı Rutte'den halka: 10 yıl yetecek tuvalet kağıdımız var, sakin olun - Son Dakika Dünya

Hollanda Başbakanı Rutte'den halka: 10 yıl yetecek tuvalet kağıdımız var, sakin olun

21 dakika önce

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, vatandaşlardan sakin olmasını isteyerek, ülkeye 10 yıl yetecek kadar tuvalet kağıdı stoku bulunduğunu söyledi

Hollanda Başbakanı Rutte'den halka: 10 yıl yetecek tuvalet kağıdımız var, sakin olun, System.String[]

Hollanda'da koronavirüs salgınından dolayı süpermarketlere akın eden halka Başbakan Mark Rutte'den panik olmama çağrısı geldi. Başbakan vatandaşlardan sakin olmalarını isteyerek, ülkeye '10 yıl yetecek' kadar tuvalet kağıdı stoku bulunduğunu söyledi.


Çalışanlara destek amacıyla bir süpermarketi ziyaret eden Rutte, burada alışveriş yapan bir kişi ile yaptığı sohbet sırasında, "Evet, yeterli derecede var" ifadesini kullandı. Ardından rafları göstererek, "Tuvalet kağıtları yine raflarda" şeklinde konuştu.

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Mark Rutte, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:13 

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