Hollanda Başbakanı Rutte'den Müslümanlara

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede yaşayan Müslümanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ramazan ayında bir araya gelmemeleri çağrısında bulundu.

Rutte, Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, haftaya ramazan ayının başlayacağını hatırlattı. Rutte, "Ramazanda Müslümanların iftar gibi bir araya geldiği zamanlar var. Müslümanlardan bu zamanları evlerinde ailesiyle geçirmesini rica ediyorum. Bu çok önemli." dedi.

Zor olsa da ramazanda da kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Rutte, "Bunu gerçekten birlikte yapmamız lazım. Hollanda'daki camiler ve Müslüman topluluğun bulunduğu STK'lerin bununla ilgili çok aktif olduklarını biliyorum. Bunu gerçekten çok takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Rutte, herkesin önlemlerin gevşetilmesini dört gözle beklediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Günlük açıklanan sayılara baktığımız zaman bunun tamamen olamayacağı ortada. Bazı konularda gevşetilme durumu düşünülse bile bu henüz net değil ve olsa bile bu, sosyal mesafe için bir alternatif olmayacaktır. Daha çok uzun bir süre bu şekilde devam edecektir. Sabredin."