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Hollanda Başbakanı Rutte: Güneyli dostlarımız ile çözemeyeceğimiz bir anlaşmazlığımız yok
6 saat önce
Hollanda Başbakanı Mark Rutte Cuma günü yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına yanıt verme politikaları konusunda Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların aşılamaz olmadığını söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte cuuma günü yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına yanıt verme politikaları konusunda Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların aşılamaz olmadığını söyledi.
İtalya ve İspanya'dan Hollanda'ya yönelik gelen eleştiriler karşısında konuşan Rutte, Avrupa Birliği (AB) İstikrar Mekanizması'ndaki fonların dikkatli ve etkili kullanılması gerektiği uyarısında bulunarak "Elimizin altında oynayabilecek fazla sayıda kart kalmadı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:59
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