Hollanda Başbakanı Rutte: "İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz" - Son Dakika
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Hollanda Başbakanı Rutte: "İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz"

01.04.2022 21:02
Hollanda Başbakanı Rutte: "İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız." dedi.

Rutte, Rusya- Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükümetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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Mark Rutte, Enflasyon, Hollanda, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda Başbakanı Rutte: 'İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz' - Son Dakika


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