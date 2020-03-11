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Hollanda Başbakanı Rutte, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra tokalaştı
6 saat önce
Hollanda Başbakanı Rutte, basın toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü bulaşıcı hastalıklar birimi başkanı Jaap Van Dissel ile tokalaştıView on euronews.
Hollanda Başbakanı Rutte, basın toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü bulaşıcı hastalıklar birimi başkanı Jaap Van Dissel ile tokalaştıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02
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