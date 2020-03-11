Hollanda Başbakanı Rutte, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra tokalaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hollanda Başbakanı Rutte, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra tokalaştı - Son Dakika Dünya

Hollanda Başbakanı Rutte, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra tokalaştı

6 saat önce

Hollanda Başbakanı Rutte, basın toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü bulaşıcı hastalıklar birimi başkanı Jaap Van Dissel ile tokalaştıView on euronews.

Hollanda Başbakanı Rutte, basın toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü bulaşıcı hastalıklar birimi başkanı Jaap Van Dissel ile tokalaştıView on euronews

Hollanda Başbakanı Rutte, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra tokalaştı

Hollanda, Van, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 
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