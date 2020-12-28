Hollanda Başbakanı Rutte'nin övdüğü Türk yazar DHA'ya konuştu: Üzerime tüküren de oldu, beni destekleyen de-EK GÖRÜNTÜ - Son Dakika

Hollanda Başbakanı Rutte ile olan diyaloğu ve kaleme aldığı kitapla ilgili konuştu. Hollanda'da yaşayan Türk genci 18 yaşındaki Dilara Bilgiç, Kara Kutu Demokrasisi adlı kitabının Başbakan Mark Rutte tarafından önerilmesiyle tüm dünyanın dikkatini çekti. Özlemini duyduğu demokrasi anlayışını anlattığı kitabıyla ilgili DHA'ya konuşan Bilgiç, dünyada yükselişe geçen İslamofobinin de mağduru olduğunu belirterek, 'Doğruyu söylemek gerekirse yolda üzerime tüküren oldu. Tabii ki bu acı bir şey ama bunun dışında Hollanda' da beni bir insan olarak gören, beni destekleyen ve beni bir başkası yerine koymayıp beni anlamaya çalışan pek çok kişi de oldu? dedi. Bilgiç, zaman zaman yaşadığı bu olumsuz durumlara rağmen, daha çok yaşadığı iyi şeylere odaklanmaya çalışıp topluma katkıda bulunarak kendisini ortaya koymak istediğini belirtti. "AİLEM MAĞDUR ROLÜNE GİRMEDİ? Ailesinin Hollanda'ya Türkiye'de yaşanan 28 Şubat süreci nedeniyle geldiğini belirten Bilgiç, 'Ailemin 28 Şubat sürecinden dolayı buraya gelmesi ve her şeyi arkada bırakmak zorunda kalması tabii bir taraftan üzüyor. Ancak ailem hiçbir zaman mağdur rolüne girmeyip azimli bir şekilde yaşadı. Göçtükleri ülkeye nasıl bir katkıda bulunabiliriz sorusuyla hayatlarına devam etti' dedi. 'YOLDA YÜRÜRKEN ÜZERİME TÜKÜRENLER DE OLDU' Yaşadığı ülkede zaman zaman İslamifobinin mağduru olduğunu ifade eden Bilgiç, 'Doğruyu söylemek gerekirse yolda üzerime tüküren oldu. Tabii ki bu acı bir şey ama bunun dışında Hollanda' da beni bir insan olarak gören, beni destekleyen ve beni bir başkası yerine koymayıp beni anlamaya çalışan pek çok kişi de oldu? dedi. Kendisini tek bir kimliğe ait hissetmediğini ve sayısız kimliğinin olduğunu belirtti. Her düşünce ve kültürün dünyanın herhangi bir yerinde farklı olabileceğini ifade eden Bilgiç şunları söyledi: 'Belki ben Hollanda'da bir öteki olarak görüleceğim. Ama nereye gidersen git bir öteki olacak. Belki buradaki Müslümandır, başka bir yerdeki Hristiyandır, başka bir ülkedeki ise ateistlerdir. Ne olursan ol her zaman bir öteki olacak. ve ben kendimi tek kimlikli hissetmiyorum ve sahip olduğum kimliklerimin hepsiyle gurur duyuyorum. Bence tek bir kimliğim yok.' 'SORU SORMAKTAN KORKMAYIN' Kişinin kendisiyle aynı görüşte olmayanlara da saygı duyup tanımaya açık olması gerektiğini vurgulayan Bilgiç yaşıtlarına şu mesajı verdi: 'Benim önerim soru sormaktan, sorgulamaktan, analiz yapmaktan korkmayın. Benim yolculuğum da soru sormakla, merak etmekle başladı. Bu konuda annem ve babamın çok büyük katkısı oldu. Her zaman her türlü soruma açık olmaları, bana çok yardım etti. Yaşadığım toplumu ileriye götürmeye nasıl yardım edebilirim, nasıl bir katkıda bulunabilirim sorusunu kendinize her zaman sorun.' 'RUTTE, 'ELEŞTİRİLERİ HOŞGÖRÜYLE KARŞILADIHollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Bilgiç, 'Kendisine kitabımdan bir siyasetçi arkadaşının bahsettiğini söyledi. Onun üzerine kitabımı okuduğunu ve çok beğendiğini söyledi' dedi. Birçok konu üzerine konuştuklarını belirten Bilgiç, Rutte'nin kendisine gelebilecek eleştirileri hoşgörüyle karşılaması gerektiğini söylediğini ifade ederek, 'Rutte 'eleştiriler her zaman olacak, beni de eleştiren var' dedi. Önemli olan kendin olmak, kendin olabilmek ve karşı tarafı anlamaya çalışmak olduğunu belirtti? dedi. 'POLİTİKA TOPLUM İÇİN YAPILMALI' Kitabında ön yargılarla hareket edilmemesi gerektiği mesajını vermek istediğini söyleyen Bilgiç açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: 'Hollandalı, Türk, Hristiyan, Ateist, Müslüman. Tüm kimliklerden sıyrılarak tüm insanların ortak paydada buluşabileceğini göstermek istiyorum. Yolculuğum medyada siyasetçiler tarafından yapılan çelişkili açıklamaların demokrasiye olan etkisini araştırmakla başladı. Demokrasimizi nasıl iyileştirebiliriz, verimliliğini nasıl artırabiliriz, yaşadığım topluma nasıl katkıda bulunabilirim gibi sorularla başladı. Gördüğüm kadarıyla siyasetçiler gelecek seçimleri hesaplayarak birbirleriyle çatışıyorlar. Medya da genellikle bunu yayınlıyor. Oysa politika toplum için yapılmalı. Eğer siyasetçiler toplumun sorunlarıyla ilgilenmek yerine gelecek seçimlerle ilgileniyor ve bu nedenle birbirleriyle tartışıyorsa bu tabii ki ciddi bir sorun. Bu konu bana önemli geldiği için kitabımda bu konular üzerine analiz yapmak istedim.' 'İDEAL DEMOKRASİ DİYE BİR TANIM YOK' Kitabında demokrasinin ne olduğunu anlatarak yanlış anlaşılmaları engellemek istediğini söyleyen Bilgiç, tek bir demokrasi şekli olmadığını ifade etti. Kitabındaki önerilerin yalnızca Hollanda için geçerli olduğunu vurgulayan Bilgiç, 'Demokrasi, demokrasi diyoruz ancak demokrasi derken tam olarak ne demek istiyoruz' Hepimiz bu kelimeye aynı anlamı veriyor muyuz? Açıkçası şimdiye kadar olan demokrasilere bakıldığında farklı farklı demokrasiler var. O yüzden ideal bir demokrasi gösteremem? dedi. İdeal demokrasi diye bir tanımın olduğunu düşünmediğini de belirten Bilgiç, ülkelerin yapısına göre ayrı sistemler uygulanması gerektiğini, bu nedenle kitabındaki önerilerin Türkiye ya da başka bir Avrupa ülkesi için geçerli olamayacağını ifade etti. "HOLLANDA'DA AİLELERE YOK YERE VERGİ BORCU ÇIKARTILDI" Hollanda'da ailelere yardımları ödeyen vergi dairesi, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, gibi gerekçelerle ödeneğin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermesi nedeniyle, pek çok aile etnik kökenlerine bakılarak ayrımcılığa maruz kaldığını savunmuştu. Bunun üzerine Hollanda hükümeti, ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan tüm ailelere tazminat ödemişti. Bilgiç bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Bu problemler zaten biliniyordu. Ancak birikene kadar ortaya çıkmadı. Şu anda siyasetçilerin politikacıların kendilerine sormaya başladığı soru; nasıl oldu da biz bu problemi seneler boyunca göremedik' Bu tabii ki sistemden kaynaklanıyor. Araştırmalarla yavaş yavaş tüm sisteme bakmaya başladılar. Kitabımda yaptığım analiz de bunun üzerine. Bir kişi üzerine suçu atıp devam etmeyelim, daha çok yapılan yanlışlardan sisteme bakarak sistemi değiştirelim konusuna yoğunlaşıyor kitabım.? Siyasette birilerini suçlamadan, suçu sistemde aramak gerektiğini söyleyen Bilgiç 'Yapılan yanlışlar için kişiden ziyade sisteme bakmak lazım. Kitabımda demokrasiyi kalıp olarak sunmayarak okuyucuları konu üzerine düşündürmek istedim' dedi. 'İKİNCİ KİTABIMDA TOPLUMSAL SORUNLARA YOĞUNLAŞACAĞIM' Felsefe ve politika içerikli kitabının dilinin başta ağır bulunabileceği konusunda endişe yaşadığını belirten Bilgiç, gördüğü ilginin ona ikinci kitabını yazma motivasyonu sağladığını söyledi. Bilgiç ikinci kitabının konusu hakkında, 'Şu anda demokrasi ve siyaset konularından birazcık soğudum diyebilirim. Baya ağır geldi bana bu. O yüzden daha akademik hayatımın başında olmam nedeniyle politika, siyaset dışında daha çok analiz yapmayı, felsefi konularla ilgilenmeyi ve toplumsal sorunlara yoğunlaşmayı düşünüyorum' diye konuştu.

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