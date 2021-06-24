Hollanda Başbakanı Rutte, Putin ile görüşmeyeceğini belirtti - Son Dakika

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan hiçbir toplantıya katılmayacağını söyledi.

Başbakan Rutte, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, zirve kapsamında Putin ile yapılacak toplantılarda yer almayacağını ifade etti.

Putin ile yapılacak görüşmelere ilişkin soruya Rutte, "Ben olmayacağım." yanıtını verdi.

Rutte, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Putin ile görüşmesi için "Sorun etmiyorum." ifadesini kullandı.

Rutte görüşmeye katılmama gerekçesi olarak 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaparken Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yollarına ait "MH17" uçağını gösterdi.

Almanya ve Fransa, zirvede, Rusya ile ilişkilerin de ele alınmasına ilişkin Putin ile görüşmeye olumlu bakarken; Hollanda'nın yanı sıra Polonya ve Baltık ülkeleri Putin ile görüşmeye karşı çıkıyor.

"Macaristan ya AB hukukuna uymalı ya da AB'den ayrılmalı"

Rutte, Macaristan'ın eşcinsellikle ilgili yeni düzenlemesine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Rutte, tartışmalara neden olan yasanın AB hukukuna aykırı olduğunu belirterek, yasayı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

AB hukukuna uymayan Macaristan'ın AB'de kalmasının bir anlamı olmayacağını vurgulayan Rutte, "Macaristan ya AB hukukuna uymalı ya da AB'den ayrılmalı." dedi.

Macaristan'da Cumhurbaşkanı Janos Ader'in bugün onayladığı yasaya göre, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini teşvik eden içeriklerin gösterimi yasaklandı.