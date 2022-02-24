Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı

24.02.2022 08:37
Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını bildirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını bildirdi.

???????Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri operasyon başlatan Rusya'ya tepki gösterdi.

Başbakan Rutte, "Hollanda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. AB, NATO ve diğer müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla." ifadelerini kullandı.

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Mark Rutte, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika


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