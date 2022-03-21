Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor

21.03.2022 21:44
Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hollanda Krallığı Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 22 Mart 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik olarak atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanmaktadır" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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