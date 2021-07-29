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Hollanda basını: Galatasaray'ı zahmetsizce eleyen PSV'nin kendine güveni geldi - Son Dakika
BBC

Hollanda basını: Galatasaray'ı zahmetsizce eleyen PSV'nin kendine güveni geldi

29.07.2021 12:46
Hollanda basını: Galatasaray'ı zahmetsizce eleyen PSV'nin kendine güveni geldi, System.String[]

Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Galatasaray'ı İstanbul'da 2 - 1 yenen Hollanda 1. ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV, 3. eleme turunda Danimarka'nın FC Midtjylland takımıyla eşleşti.

Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Galatasarayİstanbul'da 2 - 1 yenen Hollanda 1. ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV, 3. eleme turunda Danimarka'nın FC Midtjylland takımıyla eşleşti.

Hollanda basınına göre, Eindhoven ekibi İstanbul'daki "stres testini" kolayca geçti ve rahat bir galibiyet elde etti. Galatasaray taraftarlarının "küçük takım" diye tanımladığı PSV kulübü, maç sonrası resmi Twitter hesabından, "Küçük takım? Büyük sonuç" yazılı bir mesaj paylaştı.

PSV takımı, Eindhoven'da geçen hafta oynanan ve 5 - 1 kazandığı karşılaşma sonrası İstanbul'a rahat gitti.

Ancak yine de Teknik Direktör Roger Schimdt ve futbolcular, tur konusunda temkinli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın hafife alınamayacağını belirten Schimdt ve oyuncuları, Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçın zorlu geçeceğini düşünüyordu.

Hollanda basınına göre, Çarşamba akşamı PSV'nin korktuğu olmadı. Kırmızı - beyazlı takım, Hollanda'da olduğu gibi, İstanbul'da da rahat bir galibiyet aldı.

Eindhoven Dagblad gazetesine göre, Galatasaray'ın yaklaşık 8 bin taraftarı önünde ilk dakikadan itibaren PSV'yi ümüğünden yakaması bekleniyordu. Ancak PSV'nin bir hafta önce Philips Stadyumu'nda kolayca 5 - 1 yendiği Türklerden gerçekten korkacak hiçbir şeyi yoktu.

Gazeteye göre, Roger Schimdt'in takımı, Galatasaray'dan çok güçlüydü.

'Planlı Türk işgalini engellemeyi başardılar'

AD gazetesi, PSV'nin bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştığını vurgulayarak, Galatasaray karşısında çok kolay bir galibiyet elde ettiğini vurguladı.

PSV'nin, "planlı bir Türk işgalini engellemeyi başardığını" belirten AD gazetesine göre, Galatasaray taraftarları, kulüplerini yeniden kanatlandırabilmek için, bir mucize umdu. Ama PSV, Eindhoven'da elde edilen 5 - 1'lik galibiyet sayesinde, İstanbul'daki stres testini sorun yaşamadan geçti.

Kamu yayıncısı NOS da, PSV'nin Galatasaray'ı sorunsuz ve kolayca geçtiği yorumunu öne çıkardı. Hollanda Televizyonu'na göre, yaklaşık 30 derece sıcakta oynanan karşılaşmada, PSV'nin, Galatasaray'dan boğucu hücum beklentisi gerçeğe dönüşmedi.

De Telegraaf gazetesi, PSV'nin, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna zahmetsizce ulaştığını vurguladı.

Voetbal International dergisi de, Galatasaray'ın, rövanş maçında da, PSV önünde istediği şansı yakalayamadığını belirtti.

Hollanda medyasına göre, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kuraları sonrası, Galatasaray'a karşı oynayacak olmanın gerilimini yaşayan PSV'nin, Eindhoven ve İstanbul'da alınan iki kolay galibiyet sonrası kendine güveni geldi. Aynı zamanda Galatasaray maçında alınan galibiyet, ekonomik olarak da kulübe katkı sağlayacak.

Haftaya Salı günü evinde Danimarka temsilcisi FC Midtjylland İle karşılaşacak olan Eindhoven ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda yeni transferler yapacak.

Hollanda basını, zorlu rakip Galatasaray'ı eledikten sonra PSV'nin, FC Midtjylland'ı da kolay geçeceği görüşünde. Ancak bu turu geçemese bile, Hollanda ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Hollanda medyası, Şampiyonlar Ligi öne eleme turu eşleşmeleri sonrası Galatasaray taraftarlarının "Küçük kulüp" olarak tanımladığı PSV kulübünün, maç sonrası tepkisine de geniş yer verdi.

PSV'nin resmi Twitter hesabından maçın hemen ardından paylaşılan mesajda, "Küçük kuküp? Büyük sonuç??" ifadesine yer verildi.

Teknik Direktör Schimdt, kulübün sarı - kırmızılı taraftarlara yönelik göndermesiyle ilgili sorular üzerine, "Şehrimiz (Eindhoven) İstanbul'dan daha küçük, bu bizi gururlandırıyor ama mesajla ilgili ayrıntılara girmemem" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen haftaki basın toplantısında, PSV'nin harika bir geçmişe sahip, çok önemli bir kulüp olduğunu söylemişti.

Hollanda basını: Galatasaray'ı zahmetsizce eleyen PSV'nin kendine güveni geldi
Hollanda basını: Galatasaray'ı zahmetsizce eleyen PSV'nin kendine güveni geldi

Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Hollanda, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda basını: Galatasaray'ı zahmetsizce eleyen PSV'nin kendine güveni geldi - Son Dakika Spor

BBC

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