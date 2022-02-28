Hollanda, Belarus'un Rusya'yla aynı yaptırımlara tabi tutulmasını istiyor - Son Dakika
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Hollanda, Belarus'un Rusya'yla aynı yaptırımlara tabi tutulmasını istiyor

28.02.2022 22:09
Hollanda, Belarus'un Rusya'yla aynı yaptırımlara tabi tutulmasını istiyor

Hollanda hükümeti, Ukrayna'yla savaşında Rusya'ya verdiği destek sebebiyle Belarus'un da aynı yaptırımlara tabi tutulmasını istiyor.

Hollanda hükümeti, Ukrayna'yla savaşında Rusya'ya verdiği destek sebebiyle Belarus'un da aynı yaptırımlara tabi tutulmasını istiyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Parlamentoda Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hoekstra, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olduğunu ve Belarus'un Rusya'yla aynı yaptırımlara tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Belarus topraklarından geçerek Ukrayna topraklarına girdiğini dile getiren Hoekstra, Belarus'ın nükleer silah noktasında da Rusya'ya yardım edebileceğine değindi.

Hollandalıların Rusya'dan ayrılmaları tavsiyesinde bulunan Hoekstra, zorunlu olmadıkça Rusya'ya seyahat edilmemesi uyarısı yaptı.

-Putin durumu savaş noktasına getirdi

Başbakan Rutte de, Putin'in durumu savaş noktasına getirdiğini, AB, NATO ve demokratik ülkelerin Ukrayna'yı desteklediğini ifade etti.

Hollanda askeri uçaklarının Ukrayna'ya askeri yardımları ulaştırmak üzere yola çıkarıldığını açıklayan Rutte, bir grup Hollandalı askerin Litvanya'ya gönderildiğini söyledi.

-150 Hollanda askeri Romanya'ya gönderildi

Öte yandan Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 150 Hollanda askerinin Romanya'da yapılacak tatbikata katılmak üzere bu sabah yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce Almanya'da yapılması planlanan tatbikatın NATO'nun kararlılığını göstermek için Romanya'da, Ukrayna sınırına 100 kilometre mesafede gerçekleştirileceği kaydedildi.

-Hollanda siyasetinde Rus fonları

Hollanda YeşilSol Parti'nin (GroenLinks) lideri Jesse Klaver, parlamentodaki görüşmede Rusya tarafından fonlanan Hollanda'daki siyasi partilere ilişkin araştırma yapılmasını istedi.

Kamu yayın ajansı NOS'un haberine göre, Rusya Ukrayna savaşının görüşüldüğü sırada parlamento dışında toplanan küçük bir grup "Baudet, Putin tarafından mı fonlanıyorsun?" sloganları atarak aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi lideri Thierry Baudet'i Rusya'dan destek almakla suçladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınamayı reddeden Baudet, savaşın sorumlusu olarak Batılı devletleri göstermişti.

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Hollanda, Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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