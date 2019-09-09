Hollanda, Belçika ve Lüksemburg müsteşarlarından Vali Bilmez'e ziyaret
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Hollanda, Belçika ve Lüksemburg Büyükelçiliği müsteşarları Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:59 Kaynak: İHA
Hollanda, Belçika ve Lüksemburg Büyükelçiliği müsteşarları Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ettiler.
Bir dizi ziyaret için Van'a gelen Hollanda Büyükelçiliği Müsteşarı Hendrikus Weststrate, Belçika Büyükelçiliği Müsteşarı Joren Vandeweyer ve Lüksemburg Büyükelçiliği Müsteşarı Frank Biever, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret ettiler. Heyet, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından ayrıldı. - VAN
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