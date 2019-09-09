Son Dakika Haberleri: Hollanda, Belçika ve Lüksemburg müsteşarlarından Vali Bilmez'e ziyaret
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Hollanda, Belçika ve Lüksemburg müsteşarlarından Vali Bilmez'e ziyaret

1 saat önce

Hollanda, Belçika ve Lüksemburg Büyükelçiliği müsteşarları Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ettiler.

Hollanda, Belçika ve Lüksemburg müsteşarlarından Vali Bilmez'e ziyaret, System.String[]

Hollanda, Belçika ve Lüksemburg Büyükelçiliği müsteşarları Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ettiler.


Bir dizi ziyaret için Van'a gelen Hollanda Büyükelçiliği Müsteşarı Hendrikus Weststrate, Belçika Büyükelçiliği Müsteşarı Joren Vandeweyer ve Lüksemburg Büyükelçiliği Müsteşarı Frank Biever, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret ettiler. Heyet, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından ayrıldı. - VAN

Lüksemburg, Hollanda, Belçika, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:59 Kaynak: İHA
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