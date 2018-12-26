Hollanda Birinci Ligi'nden Samsunspor'a

Hollanda
Birinci Futbol
Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'ın futbol direktörü Mustafa Aztopal, TFF
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor
'da genel menajerlik görevine getirildi. Nuri Asan
Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık
, genel menajerlik görevine getirilen Mustafa Aztopal'ın ağırlıklı olarak yurt dışında görev yapacağını söyledi.
Aztopal'ın Avrupa
'da gurbetçi oyuncuları gözlemleyeceğini aktaran Uyanık, "Aztopal, Yılport Samsunspor'un dünyaya açılan yüzü olacak. Genç
gurbetçi oyuncuları tarayacak ve bize vereceği raporlar doğrultusunda bu oyuncuları transfer edeceğiz." dedi.
Aztopal da 8 yıldır profesyonel olarak futbol takımlarında çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Liverpool
Üniversitesinde futbol enstitüsü üzerine yüksek lisans yaptım. Türkiye
'ye dönüşte Kasımpaşa
'da 3 sene boyunca icra kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerinde bulundum. Sonrasında 2 sene Azerbaycan
'ın köklü kulüplerinden Gabala'da sportif direktörlük görevini yaptım. Son 1,5 senedir Hollanda'da Fortuna Sittard'da görev aldım. Samsunspor'dan teklif aldıktan sonra hemen görevi kabul ettim. Samsunspor ile ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Samsunspor taraftarına başarı vadediyoruz. Yürekten çalışmayı taahhüt ediyoruz. En büyük hedefleri burada gerçekleştirmeyi arzu ediyorum."
Aztopal, konuşmaların ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.