Son Dakika Haberleri: Hollanda Birinci Ligi'nden Samsunspor'a

Hollanda Birinci Ligi'nden Samsunspor'a

1 saat önce

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'ın futbol direktörü Mustafa Aztopal, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da genel menajerlik görevine getirildi.

Hollanda Birinci Ligi'nden Samsunspor'a, System.String[]
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'ın futbol direktörü Mustafa Aztopal, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da genel menajerlik görevine getirildi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, genel menajerlik görevine getirilen Mustafa Aztopal'ın ağırlıklı olarak yurt dışında görev yapacağını söyledi.

Aztopal'ın Avrupa'da gurbetçi oyuncuları gözlemleyeceğini aktaran Uyanık, "Aztopal, Yılport Samsunspor'un dünyaya açılan yüzü olacak. Genç gurbetçi oyuncuları tarayacak ve bize vereceği raporlar doğrultusunda bu oyuncuları transfer edeceğiz." dedi.

Aztopal da 8 yıldır profesyonel olarak futbol takımlarında çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Liverpool Üniversitesinde futbol enstitüsü üzerine yüksek lisans yaptım. Türkiye'ye dönüşte Kasımpaşa'da 3 sene boyunca icra kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerinde bulundum. Sonrasında 2 sene Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden Gabala'da sportif direktörlük görevini yaptım. Son 1,5 senedir Hollanda'da Fortuna Sittard'da görev aldım. Samsunspor'dan teklif aldıktan sonra hemen görevi kabul ettim. Samsunspor ile ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Samsunspor taraftarına başarı vadediyoruz. Yürekten çalışmayı taahhüt ediyoruz. En büyük hedefleri burada gerçekleştirmeyi arzu ediyorum."

Aztopal, konuşmaların ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:19 Kaynak: AA

Futbol, Hollanda, Samsunspor, Spor
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