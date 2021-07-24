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Hollanda-Brezilya maçında 6 gol var, kazanan yok - Son Dakika

Hollanda-Brezilya maçında 6 gol var, kazanan yok

24.07.2021 16:28
Hollanda-Brezilya maçında 6 gol var, kazanan yok, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kadınlar Futbol F Grubu 2'nci maçında Hollanda ile Brezilya 3-3 berabere kaldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kadınlar Futbol F Grubu 2'nci maçında Hollanda ile Brezilya 3-3 berabere kaldı.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futbol müsabakaları oynanan 2'nci karşılaşmalar ile devam etti. Günün en dikkat çeken maçında Hollanda ile Brezilya, Miyagi Stadı'na karşılaştı. Hollanda 3'üncü dakikada Vivianne Miedema'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Brezilya, 17'nci dakikada Debinha'nın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 59'uncu dakikada Miedema kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydederek Hollanda'yı 2-1 öne geçirdi. 64'üncü dakikada Marta, penaltıdan attığı gol ile skoru 2-2'ye getirdi. 68'nci dakikada Ludmila'dan bulduğu gol ile Brezilya karşılaşmada ilk kez öne geçti: 2-3. 79'uncu dakikada Hollanda Janssen ile skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 3-3 sona erdi. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4'e yükselterek ilk 2 sıradaki yerini korudu.GOL DÜELLOSUNA SAHNE OLAN ÇİN-ZAMBİYA MAÇINDA KAZANAN ÇIKMADIF Grubu'nun diğer maçında ise Çin ile Zambiya, Miyagi Stadı'na karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Çin 3-2 önde kapatırken mücadele 4-4 eşitlikle sona erdi. Çin'in gollerini 6, 22, 23 ve 83'üncü dakikalarda Shuang Wang kaydederken, Zambiya'nın gollerini ise 43, 46 ve 69'uncu dakikalarda Babra Banda, 17'nci dakikada ise Racheal Kundananji kaydetti. Zambiyalı oyuncu Babra Banda, ülkesinin Hollanda'ya 10-3 kaybettiği maçta hat-trick yaptıktan sonra bu maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi. Bu beraberliğin ardından 2'nci maçlar sonunda iki takım da ilk puanını elde etti. İSVEÇ, AVUSTRALYA'YI 4 GOLLE GEÇTİG Grubu'nun önemli karşılaşmasında ilk maçlarını kazanan İsveç ve Avustralya, Saitama Stadı'nda mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 2'nci yarıda çok daha üstün bir oyun sergileyen İsveç, sahadan 4-2 galip ayrılmayı başardı ve puanını 6'a yükselterek liderliğini sürdürdü. İsveç'in gollerini 20 ve 63'üncü dakikalarda Fridolina Rolfo, 52'nci dakikada Lina Hurtig ve 82'nci dakikada Stina Blackstenius kaydetti. Avustralya'nın golleri ise 36 ve 48'inci dakikalarda Samantha Kerr'den geldi.Gruplarda oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde: E Grubu: Şili- Kanada: 1-2E Grubu: Japonya- Büyük Britanya: 0-1

G Grubu: Yeni Zelanda- Amerika Birleşik Devletleri: 1-6


- İsveç

Olimpiyat, Hollanda, oyunlar, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hollanda-Brezilya maçında 6 gol var, kazanan yok - Son Dakika Spor


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