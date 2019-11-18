Son Dakika Haberleri: Hollanda bu yıl sığınmacılara 5,5 milyon avro tazminat ödedi
Son Dakika Güncel Hollanda bu yıl sığınmacılara 5,5 milyon avro tazminat ödedi - Son Dakika

Hollanda bu yıl sığınmacılara 5,5 milyon avro tazminat ödedi

6 saat önce

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), ülkede iltica prosedürünün uygulanmasında işlem sürecinin uzaması nedeniyle sığınmacılara bu yıl toplam 5,5 milyon avro tazminat ödemek zorunda kaldı.

Hollanda bu yıl sığınmacılara 5,5 milyon avro tazminat ödedi, System.String[]

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), ülkede iltica prosedürünün uygulanmasında işlem sürecinin uzaması nedeniyle sığınmacılara bu yıl toplam 5,5 milyon avro tazminat ödemek zorunda kaldı.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, sığınmacıların iltica başvurularına ilişkin sürecin uzamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülkeye iltica prosedürü uygulanmasında sürecin uzaması nedeniyle bu yıl sığınmacılara toplam 5,5 milyon avro tazminat ödendiği, bunun gelecek yılda 17 milyon avro olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Savaş sebebiyle ülkesinden kaçan sığınmacıların iltica başvurularına 2020'nin ilk yarısında öncelik verileceği, buna rağmen işlem sürecinin uzamasından dolayı mahkemeye tazminat davası açma talebinde bulunan sığınmacıların olacağı ifade edildi.

İltica prosedürünün uzun sürmesinden dolayı sığınmacıların kamplarda daha uzun süre kaldıkları kaydedildi.

IND'de 2017'de bir takım kısıtlamalara gidilmesinden dolayı kurumdaki işlerin biriktiği bilgisi de paylaşıldı. IND'de iltica prosedürü uygulamasının yavaş işlemesine ilişkin dışarıdan bir kurum aracılığı ile araştırma başlatıldığı ifade edildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yayınlanan haberde ise prosedürün uzun sürmesinin sığınmacı kamplarında yer sıkıntısına yol açtığı aktarıldı.

Hollanda'da sığınmacılar, iltica prosedüründe işlem süresinin uzaması halinde mahkemeye tazminat ödenmesi talebinde bulunabiliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda futbolunda ırkçılık vakasına araştırma!
Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı! ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 00:29:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda bu yıl sığınmacılara 5,5 milyon avro tazminat ödedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]