HOLLANDA BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI WESTSTRATE, SİLOPİ'DE - Son Dakika
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HOLLANDA BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI WESTSTRATE, SİLOPİ'DE

18.03.2022 16:43

HOLLANDA Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Şırnak'ın Silopi ilçesinde okulların zeka, oyun köşesi açılışlarına katılıp öğrencilere satranç takımı ve bisiklet hediye etti.

HOLLANDA Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Şırnak'ın Silopi ilçesinde okulların zeka, oyun köşesi açılışlarına katılıp öğrencilere satranç takımı ve bisiklet hediye etti.

Silopi Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğretmeni Nesrin Ecer'in okullarda zeka ve oyun köşesi açılması talebine, Geleceğimiz Gün Işığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri Kurucusu Sevilay Akbaş destek verdi. Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate ve eşi Naomi, Büyükelçilik Kültür Müsteşarı Eray Ergeç, Geleceğimiz Gün Işığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri Kurucusu Sevilay Akbaş, Silopi'ye gelerek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Çifçi ve okul müdürleriyle 4 farklı okuldaki programlara katıldı. Program kapsamında Verimli İlkokulu'nda okuma, Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam-Hatip Lisesi ile Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde zeka köşesi ve 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nda Özel Eğitim sınıfı açılışı yapıldı.

Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, zeka oyunları sınıflarında öğrencilerle satranç oynadıktan sonra Ankara'daki Türkiye'nin ilk ve tek 'Satranç Müzesi'nden getirdiği satrançları sınıflara hediye etti. Weststrate, Hollanda'da bisiklet kullanımın oldukça fazla olması nedeniyle açılışını yaptığı özel eğitim sınıfına ise elçilik adına 2 adet bisiklet verdi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, "Silopi'de olmaktan çok mutluyum. Bugün 4 okulda çok güzel öğrencilerle, hocalarla, müdürlerle tanıştık. Çocuklar çok değerli, çocuklar bizim geleceğimiz. Onun için çocuklara biraz yardım etmeye çalıştık" diye konuştu.

HOLLANDA BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI WESTSTRATE, SİLOPİ'DE
HOLLANDA BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI WESTSTRATE, SİLOPİ'DE
HOLLANDA BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI WESTSTRATE, SİLOPİ'DE

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HOLLANDA BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI WESTSTRATE, SİLOPİ'DE - Son Dakika


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