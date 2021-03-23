SİVAS Hollanda Büyükelçiliği'nden Madımak'ta ölen vatandaşları için Sivas'a ziyaret - Son Dakika

Hollanda Büyükelçiliği'nden Madımak'ta ölen vatandaşları için Sivas'a ziyaret

HOLLANDA Büyükelçi Yardımcısı Erik Westsrate, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te, Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşları Carina Cuanna Thedora Thuys için kente geldi. Eski otel binasını ziyaret ederek, karanfil bırakan Westsrate, "Hem vatandaşımızı hem burada hayatını kaybeden diğer insanları hatırlamak istedik. İnşallah gelecekte bir daha böyle şeyler yaşanmaz" dedi.

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Westsrate ve beraberindeki heyet, Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 35 kişi ile birlikte hayatını kaybeden vatandaşları Carina Cuanna Thedora Thuys'u anmak için kente geldi. Valilik ve belediyeyi ziyaret eden heyet, daha sonra eski adıyla Madımak Oteli şimdiki ismiyle Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne geçti. Heyet, bina içinde, 1993'te yaşamını yitiren vatandaşlarının isminin bulunduğu bölüme çiçek bıraktı. Ayrıca merkezin giriş kapısına ise karanfil bırakıldı

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yardımcısı Westsrate, "Tarihte çok üzücü bir olayın yaşandığın bir yerde bulunmaktayız. Aynı zamanda bir Hollanda vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bir yer. Hem vatandaşımızı hem burada hayatını kaybeden diğer insanları hatırlamak istedik. İnşallah gelecekte bir daha böyle şeyler yaşanmaz. İnşallah insanlar birbirine her zaman saygıyla sevgiyle davranır. Biz Hollanda Devleti olarak bunu destekliyoruz. Onun için burada olmak bizim için önemlidir" dedi.