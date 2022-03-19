Hollanda Büyükelçiliğinden Silopi'de okul ziyareti - Son Dakika
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Hollanda Büyükelçiliğinden Silopi'de okul ziyareti

19.03.2022 12:06
Hollanda Büyükelçiliğinden Silopi'de okul ziyareti

Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 4 okulda oluşturulan zeka ve okuma köşesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 4 okulda oluşturulan zeka ve okuma köşesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Silopi Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam-Hatip Lisesinde öğretmen Nesrin Ecer'in okullarda zeka ve oyun köşesi açılması talebine Geleceğimiz Gün Işığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri Kurucusu Sevilay Akbaş destek verdi.

Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Weststrate beraberinde eşi Naomi Weststrate, Hollanda Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Eray Ergeç, Geleceğimiz Gün Işığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri Kurucusu Sevilay Akbaş ile Silopi'ye geldi.

Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Weststrate ve beraberindeki heyet Silopi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Çifçi ile Verimli İlkokulunda oluşturulan okuma köşesinin, daha sonra Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesine kazandırılan zeka köşesinin açılışını yaptı. Heyet daha sonra 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulunda kurulan özel eğitim sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Weststrate, zeka oyunları sınıflarında öğrencilerle satranç oynadıktan sonra Ankara'da bulunan Satranç Müzesinden getirdiği satrançlardan sınıflara hediye etti.

Hollanda'da bisiklet kullanımının yaygın olduğunu ifade eden Weststrate, özel eğitim sınıfına büyükelçilik adına 2 bisiklet hediye etti.

Weststrate, bir kolejin konferans salonunda öğrencilerle tiyatro oyunu izledi.

Tiyatro izleyen 300 öğrenciye tişört, şapka ve süt dağıtıldı.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Weststrate, ilçede 4 okulda düzenlenen programlara katıldıklarını belirterek, "Çocuklar çok değerli, çocuklar bizim geleceğimiz." dedi.

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Büyükelçi, Hisarcık, Hollanda, Silopi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda Büyükelçiliğinden Silopi'de okul ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda Büyükelçiliğinden Silopi'de okul ziyareti - Son Dakika
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