Hollanda Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
1 saat önce
İran, Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi Jacques Louis Werner'i bir grup "ayrılıkçı" tarafından İran'ın Lahey'deki büyükelçiliğine saldırı düzenlenmesiyle ilgili çağrıldığını açıkladı.
İran
, Hollanda
'nın Tahran
Büyükelçisi Jacques Louis Werner'i bir grup "ayrılıkçı" tarafından İran'ın Lahey
'deki büyükelçiliğine saldırı düzenlenmesiyle ilgili çağrıldığını açıkladı.
İran dışişleri bakanlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Werner'e 1961 Viyana
Sözleşmesi'nin hatırlatıldığını diplomatların korunmasıyla ilgili Hollanda emniyet güçlerinin daha kararlı davranması gerektiği belirtildi.
Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) üyesi olduğu belirtilen bir grup gösterici Çarşamba
günü İran'ın Lahey Büyükelçiliğine saldırmış, büyükelçilik binasına taş atan ve binanın etrafındaki demir parmaklıklardan içeri girmeye çalışan göstericilerden 4'ü gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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