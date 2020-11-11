Hollanda Büyükelçisinden 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek - Son Dakika

- Hollanda Büyükelçisinden 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek

Küreği eline alan büyükelçi fidan dikti

Hollanda laleleri de toprakla buluşacak

'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde Çorum'da 38 bin fidan toprakla buluşturuldu

Fidan dikim törenine Hollanda Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet de katıldı

ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde Çorum'da 38 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Hollanda Büyükelçililiği ve Çorum Belediyesi işbirliğiyle yürütülen " Türkiye'nin Yeşil Hikayeleri" programı kapsımda kente gelen Hollanda Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet de törene katılarak fidan dikti. Küreği eline alarak fidan diken büyükelçi Kwaastenıet, ayrıca diktiği fidanların can suyu vermeyi de ihmal etmedi.

Ağaçların dünyanın akciğerleri olduğunu dile getiren diyen Büyükelçi Marjanne Kwaastenıet, "Ağaç dikmek geleceğimizi, çocuklarımızı düşünmek demek. Ağaçlar dünyanın akciğerleridir. Ağaçlar bize oksijen verirler ve suyu tutarlar. Çorum'da yapılan ağaç dikimiyle önemli bir çalışmaya imza atılıyor. Burada bulunmaktan onur duyuyorum" dedi.

Kwaastenıet, fidanların yanı sıra yanında getirdiği Hollanda lalelerini toprakla buluşturacağını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü'nde Çorum'da bir rekora imza atıldığını hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi de, "Daha önce bir saat içerisinde en çok fidan dikme rekoru Endonazya'dayken geçen yıl bu rekoru Çorum'da egale ettik. Bir saat içerisinde 3 bin kişinin katılımıyla 303 bin 150 fidan dikmek suretiyle yeni dünya rekorunu Çorum'a getirdik" diye konuştu.

Bu yıl pandemi süreci nedeniyle küçük çaplı bir etkinlik düzenlendiğine dikkat çeken Çiftçi, bu yıl merkez ve ilçelerde 38 bir adet fidan dikiminin yapılacağını açıkladı. Çiftçi, dikilen fidanların gelecekte nefes olacağını sözlerine ekledi.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.