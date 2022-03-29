Hollanda, casusluk iddiası ile 17 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika
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Hollanda, casusluk iddiası ile 17 Rus diplomatı sınır dışı etti

29.03.2022 18:04
Hollanda, casusluk iddiası ile 17 Rus diplomatı sınır dışı etti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, gizli casus olduğunu belirlediği 17 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, gizli casus olduğunu belirlediği 17 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Hollanda, Rus diplomatları sınır dışı etti. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda'da gizlice istihbarat topladıkları belirlenen 17 Rus diplomatın "gizli casus" olduğunun belirlendiği ve sınır dışı edildiği bildirildi.

Rus büyükelçisinin sabah erken saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, karar hakkında bilgi verildiği aktarıldı. Diplomatlara Hollanda'dan ayrılması için iki hafta süre verilirken, sınır dışı edilecek diplomatların, Hollanda Gizli Servisi (AIVD) ve Asker İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nden (MIVD) alınan bilgiler doğrultusunda gerçekte diplomat değil istihbarat subayı olduğu ve Hollanda'da gizlice görev yaptıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise yaptığı açıklamada, Bakanlığın yakın zamanda ortaya çıkabilecek çeşitli tepki ve senaryolara karşı hazır olduklarını söyledi. Bakanlığın aldığı kararın, ABD, Polonya, Bulgaristan gibi istihbarat görevlilerini sınır dışı eden veya etmeyi planlayan ülkelerle koordine edildiği açıklandı. - AMSTERDAM

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Dışişleri Bakanlığı, Hollanda, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda, casusluk iddiası ile 17 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika


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