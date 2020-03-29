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Hollanda, Çin'den ithal ettiği yüz binlerce maskeyi toplatma kararı aldı
29 dakika önce
Hollanda, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Çin’den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 bininin yeterli standartları taşımadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi
Hollanda, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Çin'den ithal ettiği yüz binlerce maskenin yeterli standartları taşımadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi.
Sağlık Refah ve Spor Bakanlığının Çin'den maske ithalatını durdurduğu belirtilen açıklamada, dağıtılan 1,3 milyon maskenin 600 bininin de toplatılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:44
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