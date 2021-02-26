Hollanda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımladı - Son Dakika

Hollanda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımladı

26.02.2021 00:33
Hollanda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını

Hollanda Temsilciler Meclisi'nde, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan karar kabul edildi.

Hollanda Temsilciler Meclisi'nde, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan karar kabul edildi.

Hollanda'daki geçici koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokrat 66 (D-66) Partisi Milletvekili Sjoerd Wiemer Sjoerdsma tarafından genel kurula sunulan tasarı, Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğu tarafından kabul edildi.

Böylece Hollanda Temsilciler Meclisi, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamış oldu.

Tasarının görüşüldüğü sırada meclisin önünde toplanan Uygur Türkleri karara destek verdi.

Kararda "Çin'de Uygur azınlığına karşı soykırım gerçekleştiriliyor" ifadeleri kullanılırken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplarda yaşananların ve doğumların engellenmesinin soykırım teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Karar, Yeşil Sol Partisi (GroenLinks), İşçi Partisi (PvdA), Sosyalist Parti (SP), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Hayvan Partisi (PvdD), Hristiyan Birlik Partisi (CU) ve 50Plus milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'nin başında olduğu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) karara karşı çıktı.

Dışişleri Bakanı Stef Blok, Birleşmiş Milletler ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tespitinden önce "soykırım" ifadesinin kullanılmasını istemedi.

Demokrat 66 Milletvekili Sjoerdsma, kararla ilgili bir radyo programındaki açıklamasında "Müslümanlara karşı yapılanlar için hafif tabirler aramamalıyız, yapılanları 'soykırım' olarak tanımamız gerekir" dedi.

Konunun parlamentoda ele alınıp görüşülmesini değerlendiren DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, uzun süredir Hollanda Parlamentosu'nda bu kritik konuyu gündeme getirmeye çalıştıklarını belirterek, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bundan sonraki adımda hükümetin de Uygurlara yapılanları "soykırım" olarak tanıması gerektiğini belirten Kuzu, "Çin hükümetine ve Çinli yetkililere karşı siyasi, diplomatik, ekonomik ve caydırıcı yaptırım kararı alınmasının önü açıldı." dedi.

Kanada Federal Parlamentosu 23 Şubat'ta, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onaylamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Soykırım, Hollanda, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımladı - Son Dakika


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