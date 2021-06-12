Üye Girişi
Hollanda 'çok riskli bölge' ilan ettiği İngiltere'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak - Son Dakika
BBC

Hollanda 'çok riskli bölge' ilan ettiği İngiltere'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak

12.06.2021 11:31
Hollanda 'çok riskli bölge' ilan ettiği İngiltere'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak, System.String[]

Hindistan'da ortaya çıkan ve "delta" olarak adlandırılan virüs varyantı nedeniyle, Hollanda hükümeti İngiltere'yi "çok yüksek riskli bölge" ilan etti.

Hollanda hükümeti, Hindistan'da ortaya çıkan ve "delta" olarak adlandırılan virüs varyantı nedeniyle İngiltere'yi "çok yüksek riskli bölge" ilan etti. 15 Haziran Salı gününden itibaren Hollanda'ya gelecek İngiltere vatandaşlarına karantina zorunluluğu getirildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, bu kararın İngiltere'de koronavirüs vakalarının yeniden Şubat ayı sonundaki rakamlara ulaşması üzerine alındığını bildirdi.

Cuma günü bu ülkede 8 bin 125 yeni enfeksiyon açıklandı. İngiltere'deki enfeksiyonların yüzde 90'ının delta varyantı ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Delta varyantı olarak adlandırılan virüsün endişe verici olduğunu vurgulayan Hollanda hükümeti, İngiltere vatandaşlarına 15 Haziran gece yarısından itibaren karantina zorunluluğu getirilmesini kararlaştırdı.

İngiltere'den Hollanda'ya gelecek kişilerden en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi ya da en fazla 24 saat önce alınmış negatif hızlı test sonucu göstermeleri istenecek.

Hollanda'ya girişine izin verilen bütün yolcular, 10 gün sorunlu karantinaya tabi tutulacak. Karantina yükümlülüğüne uymayan kişilere 339 euro para cezası verilecek.'

Yüzde 50 daha fazla bulaşıcı

Seyahat kısıtlamaları, İngiltere'nin yanı sıra Bangladeş, Pakistan, Myanmar ve Nepal'den Hollanda'ya gelen kişileri de kapsayacak.

Kamyon şoförleri başta olmak üzere, taşımacılık sektöründe çalışanlar ise, karantina ve negatif test sonucu gösterme yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Hafta başında Hollanda'da 13 delta varyantı vakası saptandı. Halk Sağlığı Kurumu yetkililerine göre bu fazla bir sayı değil ancak dikkatli davranmak için bir uyarı. Çünkü delta varyantı, İngiltere'de ortaya çıkan alfa varyantından yüzde 50 daha fazla bulaşıcı.

Avrupa Birliği (AB) komisyonu, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ya da yeni tehlikeli virüs varyantlarının ortaya çıkması durumunda daha da sıkılaştırılması konusunda birlik üyesi hükümetlerin kendilerinin karar verme yetkisi bulunduğunu açıklamıştı.

Hollanda 'çok riskli bölge' ilan ettiği İngiltere'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak

Karantina, Hollanda, England, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda 'çok riskli bölge' ilan ettiği İngiltere'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı 11:25 Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı 11:08 Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı 10:50 Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali 10:46 Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar 10:22 Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi 09:49 Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı 09:45 Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu 00:40 Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:42
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı         
10:54
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi         
10:28
1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor         
09:50
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu         
09:46
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi         
22:30
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 12:06:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda 'çok riskli bölge' ilan ettiği İngiltere'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement