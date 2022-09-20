Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı - Son Dakika
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Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı

20.09.2022 17:52
Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı

Hollanda'da 1 Ocak 2023'ten itibaren enerji ücretlerinde tavan fiyat uygulamasına gidilecek.

Hollanda'da 1 Ocak 2023'ten itibaren enerji ücretlerinde tavan fiyat uygulamasına gidilecek.

Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle bazı önlemler alındığı açıklandı.

Açıklamada, 1 Ocak 2023'ten itibaren gaz ve elektrik ücretleri için yıl boyunca geçici bir tavan fiyat uygulamasına gidileceği, bunun bir metreküp gaz için yaklaşık 1,50 avro ve bir kilovat elektrik için 70 cent olduğu belirtildi.

Enerji fiyatlarındaki gelişmeye göre tavan fiyatın düşürülebileceği fakat gaz için metreküp başına 1,20 avronun altına düşülmeyeceği ifadesi kullanıldı.

Tavan fiyat uygulaması sayesinde ortalama bir hanenin yıllık 2 bin 280 avro, aylık ise 190 avro tasarruf yapacağı kaydedildi.

Hükümetin fiyat tavanını ortalama düzeyde güvence altına aldığı, bunun bir hanenin yılda ortalama 1200 metreküp gaz ve 2 bin 400 kilovat elektrik tüketeceği hesabı ile yapıldığı, ortalama miktarda gaz ve elektrik tüketen bir hanenin aylık faturasının 290 avroyu geçmeyeceği aktarıldı.

Enerji faturalarına iki farklı ücret yansıyacağı, ortalama tüketim limitine kadar olan kısım için sabit tavan fiyat tutarı olacağı, ortalama tüketimin üzerindeki kısım için ise piyasa fiyatının yansıyacağı belirtildi. Bunun enerji tasarrufunu teşvik etmek için yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Aylık enerji faturalarının 1 Kasım'dan itibaren bir ara çözüm yoluyla düşürülebileceği belirtilirken, enerji şirketlerinin ise önümüzdeki kış faturaları ödeyemeyen hanelerin gaz ve elektriğini kapatmasına izin verilmeyeceği, hanelerin büyük borçlar oluşturmasını önlemek için ise bir acil durum fonu oluşturulacağı açıklandı.

Tavan fiyatı uygulaması nedeniyle, önümüzdeki yıl için enerji vergisinin azaltılma planının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Fiyat tavanına ek olarak, gelecek yıl düşük gelirliler için 1300 avroluk enerji ek ücreti verileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı - Son Dakika

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