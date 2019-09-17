Hollanda'da 100 Fransız taraftar gözaltına alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarında bu akşam Hollanda'da yapılacak Ajax-Lille karşılaşması öncesi 100 Fransız taraftar gözaltına alındı.

Amsterdam polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransız takımı Lille'nin 100 taraftarının kamu düzenini bozdukları, havai fişek ve şiddet kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Polis, gözaltına alınan taraftarlar hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Hollanda medyasında çıkan haberlerde ise olayın maçın oynanacağı Ajax takımının stadı Johan Cruijff Arena'ya yakın Strandvliet metro istasyonunda gerçekleştiği ifade edildi.

Taraftarların rayların üzerine çıkması nedeniyle, Strandvliet metro istasyonuna ulaşımın bir süre aksadığı aktarıldı.