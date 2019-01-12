Hollanda'da 14 Kent 'Sarardı': Rutte Defol Git!
44 dakika önce
ÜLKENİN Belçika sınırında dün kaza sonucu hayatını kaybeden sarı yelekli için siyah kurdele takan eylemcilerin üzerindeki yeleklerde de 'Hakkını aramak için ayağa kalk', 'Rutte bizim başbakanımız değil' ve 'Hükümet istifa' yazıları yer aldı.
ÜLKENİN Belçika
sınırında dün kaza sonucu hayatını kaybeden sarı yelekli için siyah kurdele takan eylemcilerin üzerindeki yeleklerde de 'Hakkını aramak için ayağa kalk', 'Rutte bizim başbakanımız değil' ve 'Hükümet
istifa' yazıları yer aldı. Lahey
'de Meclis önündeki meydanda toplanan sarı yelekliler ise Başbakan Rutte'nin istifasını talep etti.
KIRMIZI YELEKLİLER DE SOKAĞA ÇIKIYOR
Şehir merkezinde doğru Hollanda
bayrakları ile yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyen eylemciler, "Rutte, defol git" sloganları attı.
Bu arada, ülkede 7 haftadır toplanan "sarı yelekliler"e alternatif olarak örgütlenen 'kırmızı yelekliler' de yarın Utrecht
'te hükümet karşıtı gösteri yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:46
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