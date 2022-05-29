Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

29.05.2022 00:56
Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

Hollanda'da düzenlenen 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması'nda Brüksel'den katılan "Dillere Destan" ekibi birinci oldu.

Hollanda'da düzenlenen 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması'nda Brüksel'den katılan "Dillere Destan" ekibi birinci oldu.

Türk Halk Oyunları Vakfınca, Rotterdam kentinde düzenlenen yarışmaya, Hollanda'nın farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan ve Belçika'dan da halk oyunu ekipleri katıldı.

Etkinlikte 5 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi.

Yarışmada ayrıca, çocuk halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Yarışmanın birincisi, Belçika'nın Brüksel kentinden "Dillere Destan" ekibi olurken Almanya'nın Stuttgart kentinden yarışmaya katılan "Bem Halk Oyunları" ekibi ikinci, Amsterdam'dan "Tuğra" ekibi ise üçüncü oldu.

Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi
Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi
Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi
Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi
Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

YORUMLAR
500
Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği
Kaynak: AA

Hollanda, Brüksel, Destan, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 02:06:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement