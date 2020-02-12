Hollanda'da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı zarfların açılması sonucu patlamalar yaşandı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollanda'da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı zarfların açılması sonucu patlamalar yaşandı - Son Dakika Dünya

Hollanda'da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı zarfların açılması sonucu patlamalar yaşandı

6 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir banka ile ve Kerkrade kentindeki bir şirketin posta işleme merkezinde, bomba yerleştirilmiş zarfların açılması sonucu iki ayrı patlama meydana geldi.

Hollanda'da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı zarfların açılması sonucu patlamalar yaşandı, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir banka ile Kerkrade kentindeki bir şirketin posta işleme merkezinde, bomba yerleştirilmiş zarfların açılması sonucu iki ayrı patlama meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hollanda'da geçen ay da 7 ayrı adrese bombalı mektup gönderilmişti. Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü, durumu incelemeye aldığını açıkladı.

Çarşamba sabahı ilk patlama, sabah 08: 00 sıralarında ABN Amro Bank'nın bölgesel posta ayırım merkezinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir çalışanın, içinde patlayıcı bulunan zarfı açması üzerine önce tıslamaya benzer bir ses duyuldu. Banka çalışanının elindeki zarfı fırlatmasının ardından hafif çaplı bir patlama meydana geldi.

Polise göre, "havai fişek patlamasını andıran" olay sonrasında çalışanlar dışarı çıkartılarak, banka ofisi boşaltıldı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı aramanın ardından, çalışanlar yeniden içerir alındı.

Hollanda medyasına göre, ABN Amro, daha önce yaşanan olaylar nedeniyle, bombalı mektuplar konusunda bir güvenlik protokolü hazırladı ve çalışanları, böyle bir duruma hazırlıklıydı.

Yarım saat ara ile iki patlama

Bu olaydan yarım saat sonra, Hollanda'nın güneyindeki Kerkrade kentindeki bir posta işleme merkezinde benzer bir patlama meydana geldi.

Fotokopi makinaları ve yazıcılar da üreten Ricoh şirketine ait posta ayrım merkezinde, bir çalışanın açtığı paket patladı. Polise göre, çalışan önce garip bir ses duydu. Ardından patlama meydana geldi.

Patlama sırasında olay yerinde 9 kişinin bulunduğu ve hiçkimsenin yaralanamadığı belirtildi. Posta merkezinin boşaltılmasının ardından patlayıcı uzmanları, olay yerine gelerek incleme başlattı.

Ocak ayında da, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Maastricht kentlerindeki 7 ayrı şirkete, içinde patlayıcı buluna zarflar gönderilmişti. Mektuplar, Rotterdam'daki bir icra bürosu adına gönderilmişti. Bu mektuplar patlamadan imha edilmişti.

Polis, zarfların içinde ciddi fiziksel yaralanmaya neden olabilecek ölçüde patlayıcı bulunduğunu bildirdi. Polise göre, zarfların elde patlaması, açan kişiye ciddi zarar verebilir.

Bombalı mektupların, aynı kişi ya da kişilerce gönderilmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor.

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü (NCTV), başlangıçta polisin yetki alanındaki olayın, kendileri tarafından da incelemeye alınacağını açıkladı.

Hollanda, Banka, Posta, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:45 
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