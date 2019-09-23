Son Dakika Haberleri: Hollanda'da 2 Fransız taraftara "hapis" cezası
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Hollanda'da 2 Fransız taraftara "hapis" cezası

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarında, geçen hafta Hollanda'da oynanan Ajax-Lille karşılaşması öncesi gözaltına alınan 2 Fransız taraftara hapis cezası verildi.

Hollanda'da 2 Fransız taraftara

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarında, geçen hafta Hollanda'da oynanan Ajax-Lille karşılaşması öncesi gözaltına alınan 2 Fransız taraftara hapis cezası verildi.

Yerel basındaki haberlerde, Amsterdam Mahkemesinin geçen hafta maç öncesi gözaltına alınan Fransız takımı Lille'nin 303 taraftarı arasından 2'sine "polise karşı şiddet kullandıkları" gerekçesiyle hapis cezası verdiği belirtildi.

Mahkemenin taraftarın birine 8 hafta, diğerine ise 7 hafta hapis cezasına hükmettiği ifade edilirken, taraftarların kullandığı şiddetten dolayı bazı polislerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Hollanda Savcısı'nın gözaltına alınan taraftarlar arasından 4 kişi hakkında da "polise şiddet kullandığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Amsterdam polisince geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'da oynanan Ajax-Lille karşılaşması öncesi Fransız takımı Lille'nin ilk bilgilere göre 100, daha sonra 303 taraftarının "kamu düzenini bozdukları", "havai fişek ve şiddet kullandıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Hollanda, Ajax, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:15 Kaynak: AA
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