Hollanda'da 2 patlama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hollanda'da 2 patlama - Son Dakika Dünya

Hollanda'da 2 patlama

6 saat önce

Hollanda'nın iki ayrı şehrinde ofis binasının posta odasında 2 ayrı patlama meydana geldi.

Hollanda'da 2 patlama, System.String[]

Hollanda'nın iki ayrı şehrinde ofis binasının posta odasında 2 ayrı patlama meydana geldi. Polis iki olayda da kimsenin yara almadığını açıkladı.

Polis yetkilileri başkent Amsterdam'da Bolstoen caddesi üzerinde yer alan bir binanın posta odasında yerel saat ile 8'den önce patlama meydana geldiğini, patlamaya bombalı mektubun neden olabileceğinin düşünüldüğünü, olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlerde olay yerine bomba imha ekibi, itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin gönderildiği belirtilirken; ülkenin Limburg bölgesinin Kerkrade şehrinde de benzeri bir olayın meydana geldiği ancak iki olay arasında bağlantı olup olmadığının bilinmediği vurgulandı.


Amsterdam, Hollanda, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hırsızlık suçlamasına maruz kaldıktan sonra intihar eden polisin, 2 amirine soruşturma
Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı Evlere dadanan suç makinesi, son işinde yakalandı Telefon dolandırıcıları, mağdurların paralarıyla video çekip sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:07:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'da 2 patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]