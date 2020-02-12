Hollanda'da 2 patlama

Hollanda'nın iki ayrı şehrinde ofis binasının posta odasında 2 ayrı patlama meydana geldi. Polis iki olayda da kimsenin yara almadığını açıkladı.

Polis yetkilileri başkent Amsterdam'da Bolstoen caddesi üzerinde yer alan bir binanın posta odasında yerel saat ile 8'den önce patlama meydana geldiğini, patlamaya bombalı mektubun neden olabileceğinin düşünüldüğünü, olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlerde olay yerine bomba imha ekibi, itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin gönderildiği belirtilirken; ülkenin Limburg bölgesinin Kerkrade şehrinde de benzeri bir olayın meydana geldiği ancak iki olay arasında bağlantı olup olmadığının bilinmediği vurgulandı.