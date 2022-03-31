Hollanda'da 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hollanda'da 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı

31.03.2022 13:32
Hollanda'da 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı

Hollanda'nın Zwolle kentindeki bir restoranda yemek yiyen 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı.

Hollanda'nın Zwolle kentindeki bir restoranda yemek yiyen 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı.

Hollanda'nın Zwolle kentinde bulunan McDonald's restoranına silahlı saldırı düzenleyerek 2 Türk kardeşi öldüren zanlı, kısa bir sürenin ardından Deventer polis karakoluna teslim oldu. Polis, dün yerel saatle 18.00 sıralarında restoranda yemek yiyen 2 Türk kardeşi öldüren 32 yaşındaki zanlının tutuklandığını açıkladı. Öte yandan, öldürülen 2 kardeşin yıllardır Zwolle'deki birçok yerde restoran işlettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AMSTERDAM

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Hollanda'da restoranda silahlı saldırı: Türkiye kökenli 2 kardeş öldürüldü Hollanda'da restoranda silahlı saldırı: Türkiye kökenli 2 kardeş öldürüldü Hollanda'da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı Hollanda'da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı

Hollanda, Deventer, Saldırı, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'da 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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