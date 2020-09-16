Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı - Son Dakika

Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı

Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da bulundu.

Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı, System.String[]

Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da bulundu.

Yerel basına göre, Hollanda'nın Rotterdam şehri yakınlarında yaşayan bir kişinin kedisi Mayıs 2018'de kayboldu.

Dişi kedi, geçen hafta sonu Rotterdam'a yaklaşık 90 kilometre mesafede Belçika'nın Turnhout şehrinde ortaya çıktı.

PZT adlı hayvansever grup tarafından barınağa yerleştirilen kedinin sağlık kontrolleri sırasında bir çipe ulaşıldı.

Çipte yapılan incelemede kedi sahibinin adresi ve telefon numarası belirlendi.

Kedinin sahibinin kayıtlı adresten taşındığı ve telefon numarasının kullanım dışı olduğu ortaya çıktı.

Belçika'daki hayvanseverler kediyi sahibiyle buluşturmak için sosyal medya kampanyası başlattı.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde kedilerin kayıt altına alınması ve çip takılarak takip edilmesi zorunlu hale getirilmişti.

Hollanda, Belçika, yerel, Kedi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı - Son Dakika

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