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Hollanda'da 24 saatte 147 kişi daha koronavirüsten öldü
6 saat önce
Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Hollanda'da son 24 saatte 147 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesinin ardından ülkede virüsten ölen kişilerin sayısı 2 bin 248'e ulaştı. Ülke genelinde virüs teşhisi konulan kişilerin sayısının ise son 24 saatte 969 kişi artarak 20 bin 549'a ulaştığı belirtildi Hollanda'da 250 hastanın iyileştiği bildirilirken 1,424 kişinin durumunun kritik olduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:00 Kaynak: DHA
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