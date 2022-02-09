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Hollanda'da 394 bin 759 Kovid-19 vakası bildirildi - Son Dakika

Hollanda'da 394 bin 759 Kovid-19 vakası bildirildi

09.02.2022 00:05
Hollanda'da 394 bin 759 Kovid-19 vakası bildirildi

Hollanda'da 394 bin 759 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Hollanda'da 394 bin 759 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre İçin Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saate yapılan testler ve 18 Ocak'tan bu yana raporlanmayan test sonuçlarıyla birlikte toplamda 394 bin 759 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 400 bine yaklaşmasının gerekçesi olarak 18 Ocak'tan bu yana 317 bin 184 test sonucunun bugünkü verilere eklenmesi gösterildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 969 bin 660'a çıktığı ülkede son bir haftada günlük vaka sayısı ortalama 117 bin 758'e ulaştı.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 210 artarak 1580'e çıktı, yoğun bakımdaki hasta sayısı 22 artarak 226 oldu.

Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulan gece kulübü ve eğlence mekanlarının 12 Şubat gecesi hükümetin Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla kapılarını ziyaretçilerine açacağı belirtildi.

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Hollanda, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da 394 bin 759 Kovid-19 vakası bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da 394 bin 759 Kovid-19 vakası bildirildi - Son Dakika
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