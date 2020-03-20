Hollanda'da 4 kişinin öldüğü tramvay saldırısı sanığı Gökmen Tanış ömür boyu hapis cezasına... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollanda'da 4 kişinin öldüğü tramvay saldırısı sanığı Gökmen Tanış ömür boyu hapis cezasına... - Son Dakika Dünya

Hollanda'da 4 kişinin öldüğü tramvay saldırısı sanığı Gökmen Tanış ömür boyu hapis cezasına...

6 saat önce

Utrecht kentinde geçen yıl 18 Mart'ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan tramvay saldırısının sanığı Gökmen Tanış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hollanda'da 4 kişinin öldüğü tramvay saldırısı sanığı Gökmen Tanış ömür boyu hapis cezasına..., System.String[]

Hollanda'nın Utrecht kentinde geçen yıl 18 Mart'ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan tramvay saldırısının sanığı Gökmen Tanış, "terör amaçlı saldırı, cinayet, yaralama ve terör amaçlı tehdit" gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Tanış'ın, "gerçekleştirdiği terörist saldırıdan gurur duyduğu ve hiçbir pişmanlık göstermediği için, benzer suçu yeniden işleme riski bulunduğunu" bildirdi.

Bu nedenle, Tanış için en uygun cezanın ömür boyu hapis olduğu ve klinikte zorunlu tedaviye gerek bulunmadığı belirtildi. Bu durumda, Tanış'ın 25 yıl sonra serbest bırakılması olasılığı ortadan kalkacak.

Sanık, tedavi olmadığı için yeniden topluma dönmesinin tehlike oluşturacağı gerekçesiyle, ömrünün sonuna kadar cezaevinde kalacak.

Yozgat'ın Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı olan 38 yaşındaki Tanış, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen cami saldırısına misilleme amacıyla Utrecht saldırısının gerçekleştirdiğini söyledi.

Utrecht'teki 14 Ekim Meydan'ındaki bir tramvayda meydana gelen saldırı sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Geniş çaplı operasyon sonucu saldırının yaşandığı 18 Mart akşamı yakalanan Tanış, savcılık sorgusunda "inancına yönelik hakarete misilleme amacıyla" saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Gökmen Tanış sorgusunda, "Müslümanların çektiği acıyı hissedin. Sizi ve kanunlarınızı tanımıyorum, sadece Allah'ın kanunlarını tanıyorum" dedi.

Tanış, 3 hafta önce başlayan yargılaması sırasında, saldırgan hareketleri nedeniyle sık sık salondan atıldı. Mahkeme heyeti ile avukatına tüküren, polislere küfreden Tanış, duruşma salonundaki kurban yakınlarına da zaman zaman sataşıp, alay etti.

Savcı ve mahkeme heyetine göre, saldırıdan önce radikalleştiği belirlenen Tanış, planladığı terörist saldırı ile toplumu dehşete düşürerek, amacına ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, kurban yakınları duruşma salonuna alınmadı. Mahkeme dışında bekleyen az sayıda kurban yakını, Tanış'a verilen cezayı alkışlayarak karşıladı.

Hollanda, Utrecht, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:50 

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