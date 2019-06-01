Son Dakika Haberleri: Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni

21 dakika önce

Hollanda'da bu yıl 7'incisi düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali'nde (RTFF), Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Anons", "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni, System.String[]
Hollanda'da bu yıl 7'incisi düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali'nde (RTFF), Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Anons", "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.
Amsterdam kentinde düzenlenen törende, Türk ve Hollandalı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinci seçilen filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, bin avro ile ödüllendirildi.
Festivalde, "En İyi Yönetmen" ödülünü de aynı filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun aldı. Yönetmen bu başarısıyla ayrıca 750 avro ödül kazandı.
En iyi filmin ödülü Yunus Emre Enstitüsü Amsterdam Müdürü Abdullah Altay tarafından, filmin yönetmeni adına başrol oyuncularından Şencan Güleryüz'e verildi.
Bu yıl ilk defa yapılan "Filme özendirme" ödülünü ise Michael Önder'in yönettiği "Taksim Hold'em" filmi kazandı. Filmin başarısı için 500 avro ödül verildi.
Hollanda Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen festival kapsamında Hollanda'nın Amsterdam, Rotterdam ve Delft kentlerinde 9 Türk filmi gösterildi. 29 Mayıs'ta başlayan festival, 2 Haziran'a kadar devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:44 Kaynak: AA
Film Festivali, Hollanda, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu hafta 9 yeni film vizyona girecek Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz? TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 01:05:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]