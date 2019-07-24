Son Dakika Haberleri: Hollanda'da 75 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Son Dakika Dünya Haber

Hollanda'da 75 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

1 saat önce

Hollanda'da 1944'te kaydedilmiş 38.6 derecelik sıcaklık rekorunun, bugün, sıcaklığın 38.8 dereceye ulaşmasıyla kırıldığı belirtildi.

Hollanda'da 75 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, System.String[]
Hollanda'da 1944'te kaydedilmiş 38.6 derecelik sıcaklık rekorunun, bugün, sıcaklığın 38.8 dereceye ulaşmasıyla kırıldığı belirtildi.
Hollanda yerel medyasında yer alan habere göre, 23 Ağustos 1944'te Hollanda'nın Warnsveld kasabasında kaydedilen 38.6 derecelik sıcaklık rekoru, ülkenin güneyinde yer alan Gilze en Rijen bölgesinde bugün sıcaklığın yerel saat ile 15.00 civarı 38.8 dereceye ulaşmasıyla kırıldı. Öte yandan Belçika'da da 2009'da 38.2 dereceyle kaydedilen sıcaklık rekoru bugün, Kleine-Brogel bölgesinde kaydedilen 38.9 dereceyle kırıldı.


Hollanda, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor Tofaş Türkiye'de üretime 21 gün ara verdi Boris Johnson başbakan seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti BBC televizyonu sunucusu istifa edip itfaiyeci oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:21:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da 75 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]